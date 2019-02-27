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15:23   27 Февраля 2019
Россия

Голикова: Число семей, которые получат деньги за первого ребенка, вырастет

Голикова: Число семей, которые получат деньги за первого ребенка, вырастет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 2020 года на 48% семей больше смогут получить денежную выплату за рождение первого ребенка. На эту меру отведено более 16 миллиардов рублей.

По словам политика, правом на получение денежной помощи обладают 770 тысяч семей, что на 48%, чем по «старому порядку».

Голикова надеется, что в ближайшее время законопроект внесут в правительство. Таким образом, выплаты начнутся уже в 2020 году. На эти меры из федерального бюджета выделено более 16 миллиардов рублей.

Президент РФ Владимир Путин в Послании парламенту предложил со следующего года распространить выплаты за детей на те семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Количество семей с правом на выплату увеличится в полтора раза, отметил глава государства. Пока денежную помощь получают те семьи, где доход не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека.

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Автор: Павел Никифоров
#дети #семьи #голикова

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