США помогут КНДР реализовать «безграничный экономический потенциал» — Трамп

Северная Корея обладает безграничным экономическим потенциалом. Соединенные Штаты готовы помочь в его реализации, заявил перед началом второго саммита КНДР - США американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает ТАСС. По словам лидера США, северокорейский потенциал «невероятный и не имеет границ». Трамп также заявил, что КНДР «ждет великолепное будущее», потому что Ким Чен Ын — «великолепный лидер».

Встреча лидеров стран во вьетнамском Ханое проходит 27-28 февраля. Она стала второй встречей подобного типа. Трамп и Ким Чен Ын общались до этого в Сингапуре в прошлом году.