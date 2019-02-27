Сенаторы утвердят реализацию послания ФС 12 марта

Совет Федерации подготовил план реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, окончательную версию примут 12 марта, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 27 февраля.

Она отметила, что сенаторы обсудят проект на уровне комитетов и коллег до его окончательного принятия.

Послание ежегодно становится дорожной картой работ на текущий год. Также в документе присутствуют долгосрочные задачи, которые переходят на будущий год, указала Матвиенко. Большинство мер, которые предусмотрены в программе, реализуют до конца года.

«Там, где нужно будет внести изменения в законодательство, это оперативно будет сделано в весеннюю сессию. Где-то надо будет внести изменения в нормативные акты, где-то принять дополнительные организационные и иные меры», — объяснила чиновница.

Ранее на сайте президента России появился перечень поручений, которые основаны на ежегодном послании Федеральному собранию. 20 февраля он огласил его в Гостином дворе. Глава страны обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Президент России сосредоточил послание на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом.