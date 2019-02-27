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15:24   27 Февраля 2019
Весь мир

Бывший президент Сейшел скончался на 84-м году жизни

Бывший президент Сейшел скончался на 84-м году жизни

Бывший сейшельский лидер Франс Альбер Рене умер в среду, 27 февраля, в возрасте 83 лет. По информации местных СМИ, экс-президент скончался в одной из больниц Сейшельских Островов. Рене госпитализировали во вторник, 12 февраля. Причину смерти не сообщили. 

Франс Альбер Рене активно участвовал в политической жизни Сейшел с 1960-х годов и руководил островным государством 27 лет. В 1976 году провозгласили независимость Сейшельских Островов от Великобритании, а Рене назначили премьер-министром в правительстве президента Мэнчема.

В 1977 году в результате бескровного переворота Рене возглавил Сейшельские Острова. В апреле 2004 года Франс Альбер Рене передал президентские полномочия Джеймсу Мишелю. Под руководством Рене и партии Прогрессивный фронт народа Сейшел страна добилась едва ли не самого высокого в Африке уровня жизни и лучшей системы социального обеспечения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#президент #умер #сейшельские острова #франс-альбер рене

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