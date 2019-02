Бывший президент Сейшел скончался на 84-м году жизни

Бывший сейшельский лидер Франс Альбер Рене умер в среду, 27 февраля, в возрасте 83 лет. По информации местных СМИ, экс-президент скончался в одной из больниц Сейшельских Островов. Рене госпитализировали во вторник, 12 февраля. Причину смерти не сообщили.

Франс Альбер Рене активно участвовал в политической жизни Сейшел с 1960-х годов и руководил островным государством 27 лет. В 1976 году провозгласили независимость Сейшельских Островов от Великобритании, а Рене назначили премьер-министром в правительстве президента Мэнчема.

В 1977 году в результате бескровного переворота Рене возглавил Сейшельские Острова. В апреле 2004 года Франс Альбер Рене передал президентские полномочия Джеймсу Мишелю. Под руководством Рене и партии Прогрессивный фронт народа Сейшел страна добилась едва ли не самого высокого в Африке уровня жизни и лучшей системы социального обеспечения.

Heartbroken after waking up and switched on my TV to be greeted by such sad news. R.I.P and THANK YOU former President France Albert Rene for all that you have done for us.????????????????????????????????. pic.twitter.com/rMbBp2InPM