Путин пообещал оценить работу каждого в рамках послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с правительством обещал оценить работу каждого в рамках задач, озвученных им в последнем послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что будет внимательно следить за работой кабмина. По его словам, российское правительство будет напряженно работать. При этом, отметил президент России, сформулированные в послании задачи «носят не отвлеченный, не абстрактный характер». Он подчеркнул, что они являются очень конкретными.