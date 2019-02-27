Путин поручил разработать расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить методики исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах.

По словам главы государства на встрече с Кабмином, в регионах «полная чересполосица, у кого-то густо, у кого-то пусто». Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что ниже должного прожиточный минимум был установлен в 14 регионах страны.

По ее словам, это искажает предстоящий прогноз и приводит к дисбалансам, связанным с последующим получением индексации.