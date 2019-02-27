Индо-пакистанский инцидент: перерастет ли он в войну?

Любая война между Индией и Пакистаном сегодня станет настоящим подарком Вашингтону. Пусть даже малых масштабов, но лишь бы она на годы отложила возможность сотрудничества между двумя странами. Именно от спокойствия на границе Индии и Пакистана (плюс Афганистана и Ирана) зависят многие важные экономические проекты, положенные в основу создания Большой Евразии, выстраиваемой Китаем и Россией. Ее появления никак не могут позволить допустить Соединенные Штаты Америки.

Провокация и ее причины

14 февраля 2019 года на подконтрольной Индии территории спорного штата Джамму и Кашмир произошел чудовищный теракт, в результате которого погибло более 40 индийских полицейских. Ответственность за него взяли на себя исламские радикалы из террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад».

Все это случилось в аккурат через несколько месяцев после прорыва в газовых переговорах по строительству магистрального газопровода из Ирана через Пакистан в Индию, который должен был надолго и прочно связать между собой экономики трех стран.

Этот газопровод должен был полностью снять угрозу появления иранского газа на европейском рынке и тем самым убрать одну из главных точек потенциального конфликта в отношениях Москвы и Тегерана. Одновременно иранский газ должен был дать импульс в развитии отношений между Индией и Пакистаном, а также стал бы прорывом энергетической блокады Ирана, организованной политиками из Вашингтона.

То есть в выигрыше должны были остаться все страны региона плюс Россия и Китай, а в проигрыше — США, которых в данной точке планеты интересуют лишь хаос и постоянные конфликты.

Собственно, это полностью снимает вопрос о том, кто стоит за провокацией (произошедшей одновременно с таким же чудовищным терактом в Иране) и определяет позиции Исламабада и Нью-Дели в нынешнем конфликте.

Удар

Чего нельзя отнять у США, так это таланта устраивать разного рода провокации. История с российским Су-24, который сбил турецкий самолет в 2015-ом яркий тому пример. Кстати, она очень схожа с нынешним индо-пакистанским инцидентом.

В ноябре 2015-го ни Турция, ни Россия не имели поводов быть недовольными друг другом. Наоборот их отношения развивались успешно и все это грозило крупными проблемами для американских интересов.

Провокация с Су-24 чуть было не привела к непоправимому. «Патриоты» с обеих сторон требовали крови и это могло поставить крест на многолетних усилиях по вырыванию Анкары из геополитической орбиты Вашингтона. И очень здорово, что разум в конечном итоге победил.

Итак, не ответить на теракт с учетом сложных отношений с Пакистаном, Индия не могла. Даже понимая, кто и почему совершил эту провокацию, правительство просто не могло поступить иначе. Ему доморощенные индийские «патриоты» никогда бы не простили оставленную без ответа смерть 40 человек.

А потому налет индийской авиации на тренировочный лагерь террористов «Джаиш-е-Мухаммад» (или подобная акция) был просто неизбежен.

Удар произошел прошлой ночью примерно в 03:30 по местному времени, силами 12 истребителей «Мираж-2000Е», сбросивших на головы спящих исламистов бомбы с лазерным наведением. И это очень примечательно. Переводить дорогостоящие бомбы ради наказания боевиков, лагерь которых двенадцатью самолетами можно было просто сравнять с землей, не совсем рационально. Но на все есть свое объяснение.

Войны постараются избежать

Лагерь боевиков находится не на спорной территории, а на территории Пакистана, возле самой его официальной границей с Индией. Индийским самолетам при выполнении боевой задачи нельзя было не пересечь линию разграничения в Джамме и Кашмир, но они постарались минимизировать свое нахождение в воздушном пространстве собственно Пакистана. А еще они хотели полностью исключить жертвы со стороны непричастных лиц.

Примечательно, что по итогу Нью-Дели отчитался о 300 уничтоженных боевиках, а Исламабад полностью опроверг эти цифры. СМИ обоих государств явно работают на свою аудиторию и пытаются сделать так, чтобы кровожадные инстинкты по обе стороны «фронта» были удовлетворены, но чтобы при этом избежать эскалации конфликта.

А отсюда и вопрос по поводу сбитых пакистанцами самолетов. Индия пока признала потерю одного самолета МиГ-21 и пилота, что уже интересно само по себе. Дело в том, что по данным индийских СМИ, удары по лагерю боевиков наносила группа из 12 «Миражей – 2000» и они все вернулись на базу. В то же время Пакистан объявил о двух сбитых самолетах во время налета на боевиков. Но ими никак не мог быть Миг-21. Скорее всего, он стал жертвой уже другого, более позднего боя.

Итак, что мы имеем в итоге. Индия формально отомстила за смерть своих полицейских и может считать конфликт исчерпанным. Пакистан, также сбив два индийских самолета, не имеет особых причин нагнетать ситуацию. Между тем части армий двух стран подняты по боевой тревоге и выдвигаются к границам.

Но, думаю, правительства обеих стран попытаются постепенно снизить градус противостояния и уже через несколько месяцев вновь вернуться к реализации взаимовыгодных экономических проектов. Не нужна им эта война ни в каком виде. Вот только что по этому поводу думают американцы? Наверняка, они попытаются придумать еще одну провокацию.

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