Поспред РФ при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

Вмешиваясь в дела Венесуэлы, США преследуют одну одну цель - смену власти в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.

По словам дипломата, на данный момент абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы, не забота о народе, а смена режима, в том числе через военную интервенцию.

Постпред РФ также заявил, что США и Великобритания с целью сменить неугодный режим ограбили и Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. Он напомнил о заморозке активов венесуэльской госкорпорации PDVSA на семь миллиардов долларов и золотых запасов Венесуэлы в Великобритании на 1,2 миллиарда долларов.

Дипломат призвал Вашингтон вместо попытки ввезти «помощь» на 20 миллиардов долларов разблокировать счета венесуэльских предприятий на 11 миллиардов долларов, которые выделены правительством на приобретение лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Небензя заявил, что Россия требует прекращения нарушений резолюции генеральной ассамблеи ООН и уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН