США отвергают обвинения в намерении организовать интервенцию в Венесуэлу

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс отверг обвинения России в планах Вашингтона устроить военную интервенцию в Венесуэлу.

Ранее во время заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главной целью Вашингтона в Венесуэле было не решение гуманитарных проблем и не забота о венесуэльском народе, а смена режима, в том числе включая угрозу сделать это через военную интервенцию.

Абрамс на заседании СБ ООН заявил, что полностью отвергает данные обвинения со стороны государства, которое якобы «оккупирует территории Грузии и Украины». Он отметил, что в данной ситуации полностью их отвергает.

Дипломат заявил, что его поражает, что он слышит данные заявления в СБ ООН.

В конце января Абрамс был назначен ответственным за усилия США по восстановлению демократии в Венесуэле. США 23 января признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Абрамс считается причастным к целой серии попыток госпереворотов в странах Латинской Америки.