СМИ: Военный самолет разбился на Кубе

Военный самолет кубинских ВВС разбился на территории островного государства, сообщает мексиканский портал Milenio.

Отмечается, что истребитель МиГ-23 советского производства упал в муниципалитете Гуира-де-Мелена провинции Артемиса, который находится в 40 километрах от Гаваны.

Пилот самолета успел катапультироваться. Самолет рухнул в безлюдной местности.

Аналогичный инцидент 25 февраля произошел в американском штате Техас. В тот день три члена экипажа стали жертвами крушения грузового самолета Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак.

Также 21 февраля стало известно, что три человека погибли при крушении военного вертолета в провинции Тиарет на западе Алжира.

Месяц назад в Пакистане многоцелевой истребитель F-7PG ВВС Пакистана в среду потерпел крушение в провинции Белуджистан.