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Цена на бензин в текущем году вырастит максимум на 4,3% — Новак

Цена на бензин в текущем году вырастит максимум на 4,3% — Новак

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0:41   27 Февраля 2019
Весь мир

Новак рассказал, на сколько подорожает бензин в 2019 году

Новак рассказал, на сколько подорожает бензин в 2019 году

Рост цен на бензин в России в текущем году ожидается в районе прогнозного уровня инфляции в 4,3 процента, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью «Газета.Ru».

Он сообщил, что согласно прогнозу министерства экономического развития, данные проценты повышения могут быть достигнуты в течение года, их превышение не ожидается.

Новак сообщил, что по состоянию на 21 января этого года цены поднялись на 1,7 процента из-за повышения НДС с начала года с 18 до 20 процентов.

По его словам, на протяжении двух месяцев цены стабильны, и даже наблюдаются небольшое снижение. Министр выразил мнение, что ситуация со стоимостью бензина не системная и не фундаментальная.

Новак отметил, что под поставленные задачи по удержанию цен созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования

Данные Росстата свидетельствуют о том, что розничные цены на бензин в минувшем году в России выросли на 9,4 процента, на дизельное топливо — на 15 процентов. Инфляция за этот же период составила 4,3 процента..

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Автор: Олег Королев
#новак #стоимость бензина

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