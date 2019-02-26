Украина может отказаться от участия в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не исключает возможного отказа от участия в песенном международном конкурсе «Евровидение», заявила 26 февраля член правления компании Александра Кольцова.

Она отметила, что событие в последнее время приобрело политизацию, а общество «болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене». Член правления указала, что НОТУ примет решение сообща с артистами и проконсультируется с организаторами «Евровидения».

«Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году», — отметила Кольцова.

В национальном отборе на конкурс победила певица Maruv, однако она отказалась от участия из-за политизации. Договор на выступление обязывал певицу выступать с лозунгами и отменить концерты в России. Она написала в Instagram, что не хочет участвовать в промоакции политиков Украины.

Ранее от участия отказались и серебрянные медалисты отбора — группа Freedom-jazz girls band. Третье место заняла группа Kazka. НОТУ вынуждены обратиться к ней с предложением представлять Украину на конкурсе.

«Евровидение» в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Финал конкурса состоится 18 мая.