Волкер: США продолжат ужесточать санкции против РФ из-за Крыма

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Америка будет дальше ужесточать политику санкций против РФ до того момента, пока Украина не получит Крым назад.

The ????????does not and will not accept Russia’s claimed annexation of Crimea. ???????? has committed numerous human rights abuses in furtherance of its occupation. We will continue to maintain and strengthen sanctions until Crimea is returned. #CrimeaisUkraine. pic.twitter.com/dirC34locX — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 26, 2019

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», — написал в своем Twitter политик.

Курт Волкер и украинский президент Петр Порошенко будут участвовать в форуме «Оккупированный Крым. Пять лет сопротивления», который пройдет в Киеве 26-27 февраля.

Напомним, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года крымские и севастопольские власти устроили референдум по вопросу объединения с РФ. В голосовании приняли участие более 80% людей, имевших право голоса. За объединение с РФ проголосовали более 95% людей. 18 марта 2014 года президентом России Владимиром Путиным был подписан договор о присоединении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Через три дня договор ратифицировало Федеральное Собрание, однако Киев не признал крымский полуостров частью РФ.

После этого события на Россию обрушилась волна санкций со стороны Украины, США и других стран.