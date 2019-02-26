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22:13   26 Февраля 2019
Весь мир

Волкер: США продолжат ужесточать санкции против РФ из-за Крыма

Волкер: США продолжат ужесточать санкции против РФ из-за Крыма

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Америка будет дальше ужесточать политику санкций против РФ до того момента, пока Украина не получит Крым назад. 

 

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», — написал в своем Twitter политик. 

Курт Волкер и украинский президент Петр Порошенко будут участвовать в форуме «Оккупированный Крым. Пять лет сопротивления», который пройдет в Киеве 26-27 февраля.

Напомним, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года крымские и севастопольские власти устроили референдум по вопросу объединения с РФ. В голосовании приняли участие более 80% людей, имевших право голоса. За объединение с РФ проголосовали более 95% людей. 18 марта 2014 года президентом России Владимиром Путиным был подписан договор о присоединении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Через три дня договор ратифицировало Федеральное Собрание, однако Киев не признал крымский полуостров частью РФ.

После этого события на Россию обрушилась волна санкций со стороны Украины, США и других стран.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #крым #санкции #политика

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