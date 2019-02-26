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22:00   26 Февраля 2019
Россия

Небензя: В лагере Рукбан зафиксировали первый случай проказы

Небензя: В лагере Рукбан зафиксировали первый случай проказы

Согласно некоторым данным, в сирийском лагере беженцев Рукбан зафиксировали первый случай проказы, заявил 26 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Он отметил, что перенаселение, антисанитария, нехватка продовольствия и лекарств в лагере уже привели к десяткам смертей. Одним из решений проблемы он назвал эвакуацию людей.

«По некоторой информации, в лагере зафиксирован первый случай проказы», — указал постпред России при ООН.

Лагерь беженцев находится на территории, которая подконтрольна Америке. Сейчас в нем наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация.

18 февраля глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что живущих в Рукбане «давно пора выводить». К действию призывает Россия и сирийское правительство. Он выразил надежду, что представители Организации Объединенных Наций, которые сопровождали последний успешный конвой гуманитарной помощи, убедились в плачевности ситуации и передадут информацию в Совет Безопасности ООН.

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Автор: Анна Манц
#сирия #небензя #рукбан #проказа

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