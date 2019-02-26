Представитель Гуайдо в США попросил Трампа надавить на Мадуро

Временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, который назначен оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, встретился с президентом США Дональдом Трампом и попросил его сильнее давить на главу Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

По его словам,у него была возможность поблагодарить американского президента за поддержку людей в их усилии по восстановлению демократии. Веккьо заявил, что они настаивают на усилении давления, необходимого вывода (Венесуэлы) из диктаторских рук, узурпировавших власть, написал 26 февраля в своем Twiiter политик.

La lucha que estamos dando es entre democracia y dictadura. Entre el mundo libre y la tiranía, entre emancipación y opresión. Estamos frente a un proceso irreversible de cambio liderado por Pdte.(e) @jguaido y millones vzolanos. Por supuesto que ¡la Libertad se impondrá para ????????! pic.twitter.com/HulcncJnRM — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) February 26, 2019

Оппозиционный представитель отметил, что их встреча случилась по время приезда Трампа во Флориду 18 февраля.

Напомним, 23 января Гуайдо самолично назначил себя на пост исполняющего обязанности президента. Его сразу же признали главой государства США и их союзники. Мадуро — действующий президент Венесуэлы — расценил это как попытку переворота и заявил, что разрывает дипотношения с США.

В поддержку Мадуро высказывались многие страны, в том числе РФ, Китай, Турция.