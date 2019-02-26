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21:32   26 Февраля 2019
Россия

WP: Военные США виновны в атаке на «Агентство интернет-исследований»

WP: Военные США виновны в атаке на «Агентство интернет-исследований»

Газета The Washington Post 26 февраля указала, что в прошлом году в день предварительных выборов в Конгресс военные США устроили кибератаку на «Агентство интернет-исследований». Пентагон впервые признался в незаконном влиянии на граждан России, пишет «Федеральное агентство новостей».

Военнослужащие киберкоманды оборонного ведомства США и спецслужбы АНБ считали, что атакуют мифическое «Агентство интернет-исследований», которое по классификации Пентагона получило значение IRA. Но в реальности они атаковали ФАН, которое в Штатах считают причастным к вмешательству в американские президентские выборы.

Источник издания подтвердил, что сотрудники Пентагона «отключили агентство от интернета». Командование ВС Америки в начале ноября приказало противодействовать России в киберпространстве.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Демократы, которые уверены в российской «поддержке» действующего лидера Штатов Дональда Трампа, в 2018 году договорились о подготовке кибероперации против России.

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Автор: Анна Манц
#сша #пентагон #кибератака

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