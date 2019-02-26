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21:27   26 Февраля 2019
Весь мир

Количество дезертиров из вооруженных сил Венесуэлы превысило 300 человек

Количество дезертиров из вооруженных сил Венесуэлы превысило 300 человек

Число дезертиров из вооруженных сил Венесуэлы превысило 300 человек по данным, предоставленным миграционной службой Колумбии. Об этом сообщил 26 февраля глава министерства Кристиан Крюгер в ходе интервью для радио RCN.

По его словам, сегодня число сбежавших превысило 300 человек. С каждым часом меняется ситуация. На данный момент порядка 28 военных Венесуэлы просят поддержки в городе Кукута. Он также добавил, что власти Колумбии тщательно проверяют каждого дезертира. Политик подчеркнул, что с 27 февраля пропускные пункты Колумбии возобновят работу на границе с Венесуэлой, которые закрывались в ночь на воскресенье. 

Известно, что противники правительства Венесуэлы 23 февраля осуществили попытку ввоза в страну гуманитарной помощи через границы с Колумбией и Бразилией, которые закрыли по решению властей. Подразделения Нацгвардии и полиции, развернутые в районе пограничных переходов, не допустили груз с гуманитарной помощью в страну и сожгли несколько грузовиков. Из-за беспорядков пострадало сотни людей, в частности десятки граждан Колумбии. По разной информации, погибло от четырех до 30 человек 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #венесуэла #дезертиры #кризис в венесуэле

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