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21:06   26 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Разбитая дорога в Львовской области стала испытанием для кортежа Порошенко

Разбитая дорога в Львовской области стала испытанием для кортежа Порошенко

Видеозапись того, как кортеж президента Украины Петра Порошенко медленно и осторожно пробирается по усеянной ямами и выбоинами дороге в Львовской области. Опубликовали в социальной сети Facebook.

Видео опубликовано на странице мэра Червонограда Андрея Залевского. На кадрах видно, как вереница машин, двигавшаяся с нормальной скоростью, вынуждена притормозить, практически остановиться, пока автомобили один за другим осторожно и очень медленно объезжают огромные ямы в дорожном полотне.

В комментариях под видео пользователи пишут, что Порошенко надо было прилететь к ним, как в Харьков, на вертолете. Другие радуются, что глава государства смог лично убедится в низком качестве местных дорог, третьи пишут, что им стыдно и за то, в каком состоянии находится страна и за такого президента.

 

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #задержка #дорога #кортеж #львовская область

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