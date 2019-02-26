Разбитая дорога в Львовской области стала испытанием для кортежа Порошенко

Видеозапись того, как кортеж президента Украины Петра Порошенко медленно и осторожно пробирается по усеянной ямами и выбоинами дороге в Львовской области. Опубликовали в социальной сети Facebook.

Видео опубликовано на странице мэра Червонограда Андрея Залевского. На кадрах видно, как вереница машин, двигавшаяся с нормальной скоростью, вынуждена притормозить, практически остановиться, пока автомобили один за другим осторожно и очень медленно объезжают огромные ямы в дорожном полотне.

В комментариях под видео пользователи пишут, что Порошенко надо было прилететь к ним, как в Харьков, на вертолете. Другие радуются, что глава государства смог лично убедится в низком качестве местных дорог, третьи пишут, что им стыдно и за то, в каком состоянии находится страна и за такого президента.