Канада выделила средства на оказание гуманитарной поддержки Йемену

Канада выделила 35,5 миллионов долларов для оказания гуманитарной поддержки Йемену. Об этом 26 февраля стало известно из распространенного внешнеполитическим ведомством страны заявления главы МИД Канады Христи Фриланд.

По ее словам, Канада выделила 35,5 миллионов долларов в целях оказания гуманитарной помощи Йемену. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что подобная помощь со стороны Оттавы выражает желание Канады прекратить эту ужасную ситуацию, приведшую к страданиям многих людей, в частности детей и женщин.

В заявлении говорится, что эти деньги передадут ООН, Международному комитету Красного Креста, а также другим организациям, которые потратят эти средства на закупку продовольствия, медикаментов, питьевой воды и т.д. Известно, что за четыре года Оттава направила на гуманитарную поддержку жителям Йемена порядка 99 миллионов долларов.

Напомним, с августа 2014 года в Йемене идет противостояние правительственных сил и вооруженных формирований хуситов. Наиболее активная фаза столкновения началась с вторжения в марте 2015 года коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. По информации ООН, по итогам вооруженного конфликта в Йемене погибло более семи тысяч мирных граждан, а свыше 11 тысяч получили ранения.