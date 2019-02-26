Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Цена на бензин в текущем году вырастит максимум на 4,3% — Новак

Цена на бензин в текущем году вырастит максимум на 4,3% — Новак

Небензя: В лагере Рукбан зафиксировали первый случай проказы

Небензя: В лагере Рукбан зафиксировали первый случай проказы
Украина может отказаться от участия в «Евровидении»

Украина может отказаться от участия в «Евровидении»

 Разбитая дорога в Львовской области стала испытанием для кортежа Порошенко

Разбитая дорога в Львовской области стала испытанием для кортежа Порошенко
Поспред РФ при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

Поспред РФ при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

 США отвергают обвинения в намерении организовать интервенцию в Венесуэлу

США отвергают обвинения в намерении организовать интервенцию в Венесуэлу
Цена на бензин в текущем году вырастит максимум на 4,3% — Новак

Цена на бензин в текущем году вырастит максимум на 4,3% — Новак

Небензя: В лагере Рукбан зафиксировали первый случай проказы

Небензя: В лагере Рукбан зафиксировали первый случай проказы
Украина может отказаться от участия в «Евровидении»

Украина может отказаться от участия в «Евровидении»

 Разбитая дорога в Львовской области стала испытанием для кортежа Порошенко

Разбитая дорога в Львовской области стала испытанием для кортежа Порошенко
Поспред РФ при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

Поспред РФ при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

 США отвергают обвинения в намерении организовать интервенцию в Венесуэлу

США отвергают обвинения в намерении организовать интервенцию в Венесуэлу
20:58   26 Февраля 2019
Весь мир

Канада выделила средства на оказание гуманитарной поддержки Йемену

Канада выделила средства на оказание гуманитарной поддержки Йемену

Канада выделила 35,5 миллионов долларов для оказания гуманитарной поддержки Йемену. Об этом 26 февраля стало известно из распространенного внешнеполитическим ведомством страны заявления главы МИД Канады Христи Фриланд.

По ее словам, Канада выделила 35,5 миллионов долларов в целях оказания гуманитарной помощи Йемену. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что подобная помощь со стороны Оттавы выражает желание Канады прекратить эту ужасную ситуацию, приведшую к страданиям многих людей, в частности детей и женщин.  

В заявлении говорится, что эти деньги передадут ООН, Международному комитету Красного Креста, а также другим организациям, которые потратят эти средства на закупку продовольствия, медикаментов, питьевой воды и т.д. Известно, что за четыре года Оттава направила на гуманитарную поддержку жителям Йемена порядка 99 миллионов долларов.

Напомним, с августа 2014 года в Йемене идет противостояние правительственных сил и вооруженных формирований хуситов. Наиболее активная фаза столкновения началась с вторжения в марте 2015 года коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. По информации ООН, по итогам вооруженного конфликта в Йемене погибло более семи тысяч мирных граждан, а свыше 11 тысяч получили ранения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #канада #йемен #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...