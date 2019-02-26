Новак: Транзит газа через Украину вдвое дороже других маршрутов

Газовый транзит через Украину стал самым дорогим для России, он до двух с половиной раз дороже других маршрутов, заявил 26 февраля глава министерства энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru».

Он указал, что транспортировка природного ресурса по территории страны обходится дороже многих маршрутов, в частности Ямал-Европа и «Северный поток — 1». Министр считает, что это обусловлено старостью газотранспортной системы, которая создавалась полвека назад.

«Тогда были еще старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа», — объяснил Новак.

Чиновник отметил, что строящиеся нитки, например «Турецкий поток» или «Северный поток — 2», используют современные технологии. Трубы большего диаметра способны выдержать высокое давление и необходимую скорость передачи топлива, и при этом показывают низкие потери топлива.

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Предварительная стоимость проекта составляет почти десять миллиардов евро. Запуск ниток газопровода должен состояться уже в конце года. Поток расположится в территориальных или экономических зонах стран, которые находятся у берегов Балтийского моря.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.

Газпром начал строительство «Турецкого потока» в мае 2017 года. Морской участок проходит по дну Черного моря и выходит к побережью Турции. Общая протяженность составляет более тысячи километров, где 180 километров — сухопутная часть до границы Турции. Всего в проекте задумано две трубы: первая предназначена для Турции, вторая — для государств Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая из них имеет пропускную способность в 15,75 миллиардов кубических метров газа в год. Глава Газпрома Алексей Миллер сообщал, что в начале 2020 года газ может пройти по второй нитке проекта в Болгарию, Сербию и Венгрию.