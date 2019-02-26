Богданов: Определение будущего Сирии должно проходить с курдами

Курды должны наравне участвовать в определении будущего Сирии, заявил 26 февраля специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Богданов на встрече с представителями сирийской этнической группы.

На сайте внешнеполитического ведомства указано, что замминистра принял курдских общественно-политических деятелей из САР, в частности Саадеддина Мулла, Салаха Дарвиша, Ахмеда Али и Акрама Анена. На заседании они обменялись мыслями по поводу перспектив решения кризиса в республике с сохранением единства, суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия подтвердила принципиальную позицию, которая основана на необходимости полноценного участия всех этноконфессиональных групп Сирии, в частности курдов, в определении будущего государства.