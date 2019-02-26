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20:30   26 Февраля 2019
Россия

Богданов: Определение будущего Сирии должно проходить с курдами

Богданов: Определение будущего Сирии должно проходить с курдами

Курды должны наравне участвовать в определении будущего Сирии, заявил 26 февраля специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Богданов на встрече с представителями сирийской этнической группы.

На сайте внешнеполитического ведомства указано, что замминистра принял курдских общественно-политических деятелей из САР, в частности Саадеддина Мулла, Салаха Дарвиша, Ахмеда Али и Акрама Анена. На заседании они обменялись мыслями по поводу перспектив решения кризиса в республике с сохранением единства, суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия подтвердила принципиальную позицию, которая основана на необходимости полноценного участия всех этноконфессиональных групп Сирии, в частности курдов, в определении будущего государства.

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Автор: Анна Манц
#сирия #курды #богданов

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