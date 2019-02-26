Небензя: Россия предлагает не мешкая эвакуировать людей из «Эль-Рукбана»

Решением проблемы лагеря беженцев «Эль-Рукбан» станет скорейшая эвакуация оттуда всех желающих.

Об этом во вторник на заседании Совбеза ООН по Сирии заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблемы Рукбана – это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут», - заявил российский постпред.

При этом он добавил, что эту идею необходимо реализовать немедленно, вместо того чтобы тратить время на планы по отправке в лагерь новых гумконвоев, которые только подчеркивают тот факт, что в этой части Сирии игнорируются все нормы международного гуманитарного права.

Также Василий Небензя напомнил, что более 370 сирийских беженцев вернулись на родину с сентября 2015 года, а также желании вернуться заявили еде два миллиона граждан этой страны, которые в настоящее время находятся за границей.