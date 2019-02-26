Нетаньяху обсудит с Путиным присутствие иранских войск в Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал присутствие Ирана в Сирии главной темой переговоров в России, назначенных на 27 февраля. Он пообещал противодействовать Ирану до тех пор, пока его силы не уйдут с соседней страны.

По его словам, сегодня он летит в Москву, где завтра встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Главной темой для переговоров будет присутствие иранских консолидаций в Сирии. Он подчеркнул, что Израиль действует против них, атакуя базы, и продолжит действовать так дальше. Именно об этом пойдет речь с президентом РФ, резюмировал премьер-министр.

Политик записал видеообращение перед поездкой в Москву, опубликовав его в соцсетях.

«Мы продолжим действовать, пока не выдворим иранцев из Сирии, поскольку Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не дадим ему закрепиться у нашей границы», — добавил Нетаньяху.

Также он ранее сообщал, что планирует обсудить в российской столице обновление системы «деконфликтизационных» коммуникаций с российскими бойцами в Сирии, и назвал этот предстоящий диалог частью усилий, которые направлены на сохранение свободы действий против Ирана.

Напомним, это будет первый приезд Нетаньяху в Москву после ситуации с гибелью самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, случайно сбитого сирийским ПВО во время отражения налета авиации Израиля.

В Кремле также сообщали, что лидеры Израиля и РФ в среду намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование.