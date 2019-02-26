Freedom-jazz отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Финалист украинского национального отбора группа Freedom-jazz girls band отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019». Об этом участники написали в Facebook 26 февраля.

В посте указано, что артисты подписывают контракт с промоутером из Европы и договариваются о концертных турах.

Ранее победитель отбора певица Maruv заявила об отказе от контракта с Национальной общественной телекомпанией Украины, которая является украинским представителем песенного конкурса, из-за политизированности. Документ обязывал певицу выступать с лозунгами. Она написала в Instagram, что не хочет участвовать в промоакции политиков Украины.

«Евровидение» в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Финал конкурса состоится 18 мая.