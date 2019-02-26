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20:24   26 Февраля 2019
Общество

Вспышка кори на Филиппинах унесла жизни более 200 человек

Вспышка кори на Филиппинах унесла жизни более 200 человек

Более 12 тысяч филиппинцев заболели корью в результате вспышки этого инфекционного заболевания, при этом 203 человека скончались.

Об этом во вторник на своем официальном сайте сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Министерство здравоохранения (Филиппин) официально зарегистрировало более 12,7 тысячи случаев заболевания корью и 203 смерти с 1 января по 23 февраля 2019 года», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что более половины всех заболевших - это дети до пяти лет, при этом 63% от общего числа  заболевших корью не были привиты совсем, 19% имеют неизвестное количество прививок, а 16% не знают о своем статусе вакцинации.

Больше всего жителей Филиппин заболели корью в регионах Калабарсон, Центральный Лусон, Западные Висайи и Центральные Висайи, а также в столичном регионе.

Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.

Вспышка кори на Филиппинах унесла жизни более 200 человек

Ранее сообщалось о вспышке кори на Украине, в ходе которой с начала года заразились десятки тысяч человек. За первый месяц 2019 года от кори на Украине умерли семь человек. По мнению экспертов, причиной вспышки стал отказ Украины от покупки вакцин и сыворотки, которые ранее поставлялись из России.

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Автор: Александр Люблинский
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