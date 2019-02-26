Волонтерский штаб по борьбе с чрезвычайными ситуациями откроют в Свердловской области

Волонтерский центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями откроется в Свердловской области. Об этом 26 февраля стало известно от руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева.

По словам Бугаева, в реализации нацпроектов большое внимание уделяется добровольческим организациям. В рамках осуществления национального проекта «Образование» работа с сотрудниками Урала уже стартовала, также были заключены соглашения со всеми субъектами округа. Помимо этого, часть субъектов получила в текущем году поддержку для создания волонтерских центров в рамках «Региона добрых дел», а в Свердловской области — на открытие штаба поддержки и добровольчества по борьбе с чрезвычайными ситуациями и профилактикой этих проблем.

Бугаев подчеркнул, что Свердловская область получает достойное федеральное софинансирование проектов. Он отметил, что общий объем будущих расходов составляет примерно 11 миллионов рублей, из которых около 10 миллионов — это средства федерального бюджета.

Нацпроект «Образование» разработан по майским указам российского президента и включит девять федеральных проектов.