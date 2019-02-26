Мужчина упал под поезд на станции «Лосиноостровская» в московском метро

Пассажир Московского метрополитена упал на рельсы на станции «Лосиноостровская» на северо-востоке столицы.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости, приводя данные пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«На железнодорожной станции «Лосиноостровская» электропоездом сообщением Софрино - Москва травмирован мужчина, на вид около 40 лет», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что, по предварительной информации, мужчина упал на рельсы под прибывающий электропоезд. Причина его падания к настоящему моменту не уточняется.

Пострадавшего госпитализировали, подробностей о его состоянии не поступало.