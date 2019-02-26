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19:47   26 Февраля 2019
Россия

«Весна» не исключит Казаченко из-за педофилии

«Весна» не исключит Казаченко из-за педофилии

Петербургское отделение молодежного движения «Весна» отказалась исключать Владимира Казаченко, которого арестовали за педофилию и наркотики, сообщила 26 февраля пресс-секретарь организации Анжелика Петровская «Федеральному агентству новостей».

Структура собирает деньги на защиту и готовит передачу в СИЗО. Обвиняемому нужны средства личной гигиены и еда.

Пресс-секретарь указала, что личная жизнь участников движения не должна влиять на репутацию «Весны». Данную позицию также публикуют в социальных сетях. Движение по факту признает виновность 18-летнего Казаченко, но призывает не смешивать личную и общественно-политическую жизни участников.

«Пропаганда устраивает моральную панику, чтобы дискредитировать в глазах общества движения, борющиеся за свободу нашей страны», — указала Петровская.

18 февраля друга активиста Вадима Тишкина и 14-летнюю девушку задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ. В телефоне несовершеннолетней обнаружили видеозаписи порнографического содержания, где молодые люди употребляют наркотики и вступают в интимные отношения. На кадрах также запечатлены сам Казаченко и 16-летняя девушка. 

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Автор: Анна Манц
#весна #казаченко

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