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19:42   26 Февраля 2019
Россия

МИД РФ: Россия и Куба не приемлют вмешательство со стороны в дела Венесуэлы

МИД РФ: Россия и Куба не приемлют вмешательство со стороны в дела Венесуэлы

РФ и республика Куба не приемлют вмешательство в суверенные дела Венесуэлы, а также методы решения кризиса при помощи силы. Об этом стало известно из распространенного 26 февраля сообщения дипведомства России по результатам консультаций в Гаване первого замминистра иностранных дел Владимира Титова. 

В сообщение сказано, что ситуации вокруг Венесуэлы уделено особое внимание. Стороны констатировали непринятие вмешательства со стороны во внутренние дела государства, а также применение силовых методов в целях разрешения проблем, в частности, прикрываясь лозунгом о гуманитарном кризисе. В ходе консультаций была обозначена важность помощи в налаживании неконфронтционного диалога для нахождения нужных решений. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #венесуэла #куба

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