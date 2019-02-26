МИД РФ: Россия и Куба не приемлют вмешательство со стороны в дела Венесуэлы

РФ и республика Куба не приемлют вмешательство в суверенные дела Венесуэлы, а также методы решения кризиса при помощи силы. Об этом стало известно из распространенного 26 февраля сообщения дипведомства России по результатам консультаций в Гаване первого замминистра иностранных дел Владимира Титова.

В сообщение сказано, что ситуации вокруг Венесуэлы уделено особое внимание. Стороны констатировали непринятие вмешательства со стороны во внутренние дела государства, а также применение силовых методов в целях разрешения проблем, в частности, прикрываясь лозунгом о гуманитарном кризисе. В ходе консультаций была обозначена важность помощи в налаживании неконфронтционного диалога для нахождения нужных решений.