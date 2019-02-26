Британский нефтяной магнат заявил, что рынок нефти США растет «без мозгов»
Гендиректор британской нефтяной компании ВР Боб Дадли заявил, что быстрорастущий рынок добычи американской нефти является «рынком без мозгов», реагирующем лишь на меняющиеся цены.
Об этом Дадли заявил, выступая в Лондоне на нефтегазовой конференции IP Week.
«США – единственная страна, которая полностью отвечает на рыночные сигналы, как рынок, не имеющий мозгов. Он реагирует только на ценовые сигналы», - сказал глава ВР.
Нефтяной магнат особо подчеркнул, что рынок сланцевой нефти в Штатах, в отличие от России и Саудовской Аравии, корректирующих объемы нефтедобычи в зависимости от спроса на рынке, реагирует только на цены на черное золото.
За неделю с 9 по 15 февраля объем добычи нефти в США достиг рекордных 12 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 100 баррелей в день. При этом продолжили расти запасы нефти в стране – рост этого показателя к удивлению аналитиков продолжается уже пять недель подряд, и составил 3,7 миллиона баррелей.