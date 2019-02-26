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19:23   26 Февраля 2019
Россия

Maruv пригласили на пре-пати «Евровидения-2019» в Москве

Maruv пригласили на пре-пати «Евровидения-2019» в Москве

Организаторы пре-пати международного конкурса «Евровидение-2019» в Москве пригасили победителя украинского отбора, певицу Maruv в качестве почетного гостя, независимо от ее поездки на смотр в Тель-Авив, сообщает 26 февраля ТАСС со ссылкой на продюсера мероприятия Дмитрия Мельникова.

Он указал, что приглашение было выслано после ее победы в отборе. Певица понравилась фанатам «Евровидения», видео ее выступления посмотрело более 1,8 миллионов людей.

«Мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе», — указал продюсер.

Ежегодная вечеринка пройдет 24 апреля в столичном концертном зале «Vegas». На событии ожидается ковровая дорожка, пресс-конференция и концерт победителей национальных отборов, которые приняли приглашение.

25 февраля Maruv заявила об отказе от контракта с Национальной общественной телекомпанией Украины из-за политизированности. Документ обязывал певицу выступать с лозунгами. Она написала в Instagram, что не хочет участвовать в промоакции политиков Украины.

«Евровидение» в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Финал конкурса состоится 18 мая.

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Автор: Анна Манц
#евровидение-2019 #maruv #пре-пати

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