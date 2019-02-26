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19:13   26 Февраля 2019
Россия

Таиланд депортирует 11 россиян за нелегальную торговлю травами и медикаментами

Таиланд депортирует 11 россиян за нелегальную торговлю травами и медикаментами

После задержания за нелегальную торговлю травами и медикаментами 11 гражданам РФ грозит депортация из Таиланда. Об этом сообщает издание Phuket News.

Как пишет газета, россиян — 10 женщин и одного мужчину — задержали на Пхукете на прошлой неделе в ходе операции местной полиции и иммиграционной службы. Тогда же были задержаны двое граждан Украины, одна гражданка Киргизии и молдованка.

Отмечается, что все задержанные признали вину. В настоящее время все задержанные содержатся в иммиграционном центре Пхукета и ждут депортации.

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Автор: Вячеслав Каширин
#весь мир #таиланд

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