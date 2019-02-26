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19:19   26 Февраля 2019
Россия

ЦБ РФ будет использовать рейтинги международных агентств при оценке кредитных рисков

ЦБ РФ будет использовать рейтинги международных агентств при оценке кредитных рисков

Центробанк разработал нововведение в обязательных предписаниях банков, с помощью которых можно использовать рейтинги международных агентств, оценивая кредитный риск заемщиков. Об этом стало известно из соответствующего проекта изменений инструкции 180-И, размещенной на сайте Банка России.

На сегодняшний день риск кредитного риска оценивается по основе балльных страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств — членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Центробанк планирует осуществить замену действующей системы на подход, использующий рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные зарубежными кредитными рейтинговыми агентствами. Данный подход по требованию к правительствам, ЦБ стран, а также другим заемщикам предполагает применение коэффициента риска в зависимости от текущей страновой оценки государства. 

В соглашении говорится, что, учитывая рейтинг РФ на сегодняшний день, такой подход поможет снизить коэффициент риска по валютным требованиям к РФ и ЦБ России, в частности по финансированию экспорта в два раза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #цб рф #центробанк

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