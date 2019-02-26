Сильные снегопады накроют Москву в конце недели

Синоптики сообщают, что на российскую столицу в конце текущей недели обрушатся сильные снегопады. Прогноз главного специалиста центра погоды «Фобос» во вторник вечером приводит РИА Новости.

По его словам в настоящее время высота снежного покрова в Москве составляет 28 сантиметров, в то время, как климатическая норма для февраля равна 35 сантиметрам.

«Сугробы сдулись, но с учетом того, что скоро нас ждут хорошие обильные снегопады, ситуация с сугробами будет выправляться - они вернутся. Четверг, пятница, суббота - снегопады, снегопады и снегопады», - пообещал синоптик.

При этом он добавил, что на ближайших выходных температура воздуха в столице опустится до минус 15-20 градусов, то есть в Москву вернутся настоящие январские морозы.