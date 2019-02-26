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19:00   26 Февраля 2019
Весь мир

Глава Ирана еще не принял отставку главы МИД страны

Глава Ирана еще не принял отставку главы МИД страны

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани пока не принял отставку главы министерства иностранных дел республики Мохаммада Джавада Зарифа, сообщило внешнеполитическое ведомство 26 февраля.

«Как объявила сегодня уважаемая администрация президента, эта отставка не была принята», — написал официальный представитель МИД Бахрам Касеми в Telegram-канале.

Он указал, что причины решения Зариф написал в Instagram-аккаунте и призвал не верить другим анализам и толкованиям.

Глава ведомства заявил об отставке 25 февраля, он извинился за неспособность дальнейшей работы и неудачи во время дипломатической службы. Зариф вступил на пост в 2013 году, он заключил соглашение по иранской ядерной программе.

Об утверждении отставки ранее заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Джавад Карими Годуси. Сам же Роухани на вчерашнем выступлении избегал этой темы, но указал на успешную дипломатию.

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Автор: Анна Манц
#мид #иран #роухани

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