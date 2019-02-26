Глава Ирана еще не принял отставку главы МИД страны

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани пока не принял отставку главы министерства иностранных дел республики Мохаммада Джавада Зарифа, сообщило внешнеполитическое ведомство 26 февраля.

«Как объявила сегодня уважаемая администрация президента, эта отставка не была принята», — написал официальный представитель МИД Бахрам Касеми в Telegram-канале.

Он указал, что причины решения Зариф написал в Instagram-аккаунте и призвал не верить другим анализам и толкованиям.

Глава ведомства заявил об отставке 25 февраля, он извинился за неспособность дальнейшей работы и неудачи во время дипломатической службы. Зариф вступил на пост в 2013 году, он заключил соглашение по иранской ядерной программе.

Об утверждении отставки ранее заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Джавад Карими Годуси. Сам же Роухани на вчерашнем выступлении избегал этой темы, но указал на успешную дипломатию.