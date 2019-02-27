Facebook экспортирует венесуэльское горе в США

Социальная сеть Facebook в середине марта обещает ужесточить правила размещения политической рекламы. По словам продакт-менеджера площадки Сары Шифф, новшества касаются выборов в Украине. Facebook уже взялся за предвыборную рекламу в этой стране, чтобы предотвратить «внешнее влияние» по аналогии с ранее установленными правилами в США, Великобритании, Индии и Бразилии.

«Политика Сегодня» окинула взором ретроспективу платных постов на политическую тематику и заметила отблески канонады в сражении за умы потенциальных избирателей намного ближе к родине Facebook, чем раскинулась Восточная Европа. Одним из центров внимания стала расположенная по ту сторону Карибского моря и Мексиканского залива и охваченная протестами Венесуэла.

Так, от лица, которое сегодня в США №1, Дональда Джона Трампа коммьюнити Make America Great Again (MAGA – сделаем Америку снова великой) рассказывает венесуэльской аудитории о достоинствах демократии и почему социалистический режим президента Николоса Мадуро рожден был ползать.

За один день, 20 февраля, MAGA разместила 425 подобных постов для пользователей из штата Флорида и заплатила Facebook около 40 тысяч долларов.

«Во Флориде много кубинцев. – заметил в комментарии «ПС» американист Михаил Синельников-Оришак. – Считается, что Куба союзник Венесуэлы. Вполне возможно это связано с тем, чтобы возбудить кубинскую колонию и цеплять Венесуэлу».

Ссылки из Facebook ведут на сторонний ресурс MAGA, где посетителей просят поделиться средствами на борьбу за восстановление демократии во имя венесуэльского народа. Рекламной кампании предшествовала речь Трампа, в которой он призвал сторонников Мадуро перейти на сторону самопровозглашенного главы государства Хуана Гуаидо.

Методы борцов за величие Америки и светлое будущее Боливарианской республики разнятся незначительно. Суть в масштабах. Та же демократия позволяет чикагской социалистической партии сказать решительное нет капиталистическому спруту, который запустил жадные щупальца в богатую нефтью Венесуэлу.

«Hands Off Venezuela! Chicago Bus to Nat'l March», - взывают к миру сочувствующие особому венесуэльскому пути из третьего по числу жителей американского города.

Пламя мировой революции раздувают по прайсу сто долларов за пост.

Одна публикация на правах рекламы в среднем охватывает пятитысячную аудиторию, однако социалистическая смекалка, вероятно, позволяет отбить средства за счет донатов. Деньги просят с тем, чтобы остановить войну в Венесуэле. Объем заказных публикаций на страницах Facebook у американских последователей ленинских заветов значительно скромнее, чем у сторонников Трампа. Их всего четыре за февраль.

Левее, в лагере коммунистической партии США, трубят о гуманитарной интервенции (humanitarian intervention) американского правительства в Боливарианскую республику. Красные не поскупились и заплатили Марку Цукербергу четыреста долларов в феврале, чтобы рассказать пользователям социальной сети «правду» о причинах экономического и политического кризиса в Венесуэле устами бывшего генконсула республики в Чикаго Хесуса Родригеса. Ориентировались преимущественно на молодежь. У американских коммунистов денег хватило на четыре рекламных поста в последний зимний месяц. Впрочем, ничего удивительного.

Недоброе в родных краях почувствовал полный тезка республиканского сенатора Тима Даннунсио, ветеран элитного подразделения парашютистов ВС США «Золотые рыцари». Facebook указывает Даннунсио заказчиком постов о несостоятельности социализма. Автор напоминает, что утопические мечты о всеобщей справедливости, как показывает история СССР 30-х годов, оборачиваются массовыми смертями от голода.

Пост один, но критика социализма оказалась дороже. Соцсеть варьирует стоимость блока от 100 до 499 долларов. Охват аудитории колеблется от 10 до 50 тысяч пользователей. Ссылка ведет на статью издания Аль-Джазира, в которой говорится о планах Мадуро перекрыть поставки гуманитарной помощи из Бразилии.

На правом фланге на следующий день после самопровозглашения Гуаидо, 24 февраля, спешили сообщить о двух десятках автобусах с наемными убийцами, якобы замеченных в окрестностях небольшого городка на юге страны. Сикариос прибыли с приказом убивать индейцев племени Пемон, которые защищали конвой с бразильской гуманитарной помощью. Но это не точно.

Либертарианская коалиция надеется, что представители коренного народа сложили головы не зря. Все наладится, когда президент-неудачник уступит свой пост американскому ставленнику Гуаидо. Помимо описаний зверств режима Мадуро в паблике американских правых можно по приемлемой цене найти кепки с логотипом MAGA и символикой движения.

Выборка за 22 февраля пестрит рекламными публикациями американского подразделения международной правозащитной организации Amnesty International. По сто долларов за пост соцсеть транслирует призывы активистов остановить произвол венесуэльских силовиков, которые, по данным организации, бросили за решетку 77 несовершеннолетних протестующих за одну неделю.

На рекламную кампанию Amnesty International с момента самопровозглашения Гуаидо потратила около 15 тысяч долларов, разместив около 150 постов с требованиям остановить репрессии в Венесуэле. География показов охватывает преимущественно штаты Калифорния, Нью-Йорк, Вашингтон, Флорида, Техас. Среди фокус-групп часто преобладали женщины разных возрастных категорий.

Компанию Amnesty international в списке номинально неполитизированных организаций составило на страницах Facebook НКО при агентстве ООН по делам беженцев – USA for UNHCR. ООН в феврале насчитала 3,4 миллиона венесуэльских беженцев по всему миру. Только в 2018 году из социалистического рая Мадуро уезжали около пяти тысяч человек ежедневно.

С августа 2018 года организация «неравнодушных американцев» к судьбам венесуэльских мигрантов разместила 37 рекламных блоков по цене от ста до пятисот долларов. О тяжелой участи латиноамериканцев рассказывали преимущественно жителям штатов Флорида, Калифорния и Нью-Йорк в возрасте от 18 до 34 лет. Львиная доля ссылок ведет на страницу пожертвований USA for UNHCR.

Михаил Синельников-Оришак полагает, что забота о венесуэльских гражданах со стороны различных политических движений и правозащитных организаций США - по сути агитация среди американских пользователей площадки в попытках объяснить несостоятельность политического курса Венесуэлы при действующем руководстве.

«США принципиально важно иметь влияние на всем американском подбрюшье. – говорит эксперт. - Куба, Никарагуа, Венесуэла, Эквадор, Гондурас относятся к США примерно как наши бывшие советские страны – Грузия, Прибалтика – относятся к России. Они сопротивляются не потому, что такие вредные, а прекрасно понимают, что имеют под боком такого соседа как США. Это вам не советская оккупация, которая строила заводы и фабрики. Американцы брали регионы, например Кубу, и выжимали его досуха».

Стратегия Америки со времен Батисты (проамериканского предшественника Фиделя Кастро) не изменилась, полагает собеседник агентства. Вашингтон по-прежнему исповедует утилитарный подход в отношениях со своими латиноамериканскими соседями. В этой логике богатая нефтью Венесуэла становится нефтяным придатком США, а Facebook – одним из инструментов формирования общественного мнения, где транслируется явный месседж: Белый дом поступает правильно, поддерживая противников Мадуро.