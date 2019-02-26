Порошенко обвинил Москву в кибератаках на сайт украинской ЦИК

Сайт Центральной избирательной комиссии Украины подвергся кибератакам со стороны России. Об этом. не приводя никаких доказательств, заявил во вторник украинский лидер Петр Порошенко.

Трансляцию выступления Порошенко на встрече с работниками IT-сектора вел местный телеканал «Прямой». В частности, он заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Департамент информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ), полиция по киберзащите ЦИК и американские партнеры совместно разработали механизмы защиты от киберугроз.

«Потому что вчера и позавчера (24 и 25 февраля) произошли DdoS-атаки со стороны РФ», - добавил украинский президент, не подкрепив свои обвинения никакими доказательствами.

Напомним: 31 марта текущего года на Украине пройдут выборы президента страны, а на осень намечены парламентские выборы. Последние рейтинги показывают, что в президентской гонке лидирует актер и шоумен Владимир Зеленский, а действующий глава государства с приличным отрывом занимает вторую строчку.