Специальная прокуратура Украины, которая противодействует коррупции, возбудила уголовное дело против должностных лиц государственного концерна «Укроборонпром» из-за возможного хищения имущества, пишет 26 февраля РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Источник агентства указал, что данные внесли в Единый реестр досудебных расследований. Дело завели по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Расследование проверит информацию о возможном участии первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Накануне команда журналистских расследований Bihus.info раскрыла схему крупных хищений в оборонной сфере страны. Документ сообщает, что к этому причастны приближенные украинского лидера Петра Порошенко: сын первого замсекретаря СНБО страны, его партнеры по бизнесу Виталий Жуков и Андрей Рогоза, которые с 2016 года продавали предприятиям сферы запчасти с наценкой до 300 процентов.

Члены команды указали, что мошенники получили от «Укроборонпрома» минимум 250 миллионов гривен. Порошенко распорядился о немедленной проверке информации и отстранении Гладковского на время расследования.