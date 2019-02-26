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18:37   26 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Против концерна «Укроборонпром» завели уголовное дело

Против концерна «Укроборонпром» завели уголовное дело

Специальная прокуратура Украины, которая противодействует коррупции, возбудила уголовное дело против должностных лиц государственного концерна «Укроборонпром» из-за возможного хищения имущества, пишет 26 февраля РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Источник агентства указал, что данные внесли в Единый реестр досудебных расследований. Дело завели по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Расследование проверит информацию о возможном участии первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Накануне команда журналистских расследований Bihus.info раскрыла схему крупных хищений в оборонной сфере страны. Документ сообщает, что к этому причастны приближенные украинского лидера Петра Порошенко: сын первого замсекретаря СНБО страны, его партнеры по бизнесу Виталий Жуков и Андрей Рогоза, которые с 2016 года продавали предприятиям сферы запчасти с наценкой до 300 процентов.

Члены команды указали, что мошенники получили от «Укроборонпрома» минимум 250 миллионов гривен. Порошенко распорядился о немедленной проверке информации и отстранении Гладковского на время расследования.

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Автор: Анна Манц
#украина #коррупция #укроборонпром

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