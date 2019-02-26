Вышинский связал свой арест с попыткой Порошенко поднять падающий рейтинг

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский расценил свой арест как попытку властей Украины повысить снижающуюся популярность Петра Порошенко перед выборами. Об этом он заявил в ходе интервью независимой журналистке и правозащитнице из Канады Еве Бартлетт.

«Я журналист, гражданин Российской Федерации и Украины, и мой арест можно объяснить как часть борьбы с «российской пропагандой», — отметил он.

Как подчеркнул Вышинский, украинские чиновники с момента его задержания и еще до начала суда начали обсуждать обмен Вышинского на украинца, осужденного в РФ.

Журналист назвал обмены любимой пиар-акцией правительства Украины, которое за несколько лет не смогло улучшить ситуацию в стране, поэтому оно ищет поводы для зарабатывания предвыборных очков. Истерия вокруг России и пиар на обмене заключенными — один из способов поднятия рейтинга, считает он.

В интервью Вышинский сообщил, что он обвиняется из-за публикаций, датируемых 2014 годом, однако до мая прошлого года к журналисту не предъявляли претензий.

«Я считаю, что обвинять меня в измене — это ложь и абсурд. Ни под одним из постов, которые они используют, чтобы обвинить меня, нет моей подписи. Эти тексты были предоставлены нашими авторами, которые делились своей точкой зрения на события на Украине весной 2014 года, когда в Крыму был проведен референдум, а в Донбассе все только начиналось», — заявил журналист.

Вышинский заявил, что ни один из текстов, которые СБУ сочло «предательскими», не был написан им лично.

Напомним, руководителя портала РИА НОВОСТИ Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. Журналиста заподозрили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В ходе одного из заседаний Вышинский попросил помощи у российского президента Владимира Путина и выразил готовность отказаться от гражданства Украины.

Путин поддержал журналиста.

«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности», — прокомментировал президент РФ.

Известно, что Россия направила ноты протеста, требуя закончить насилие над представителями СМИ.