Глава РФ переименовал Минвостокразвития

Министерство по развитию Дальнего Востока стало министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, согласно подписанному российским президентом Владимиром Путиным указу, который 26 февраля опубликовали на официальном портале правовой информации.

Он возложил на ведомство функции «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию» в Арктической зоне России.

Минвостокразвития создали 21 мая 2012 года. Структура координирует реализацию государственных и федеральных целевых программ на территории Дальневосточного федерального округа, а теперь и в Арктической зоне. Глава ведомства — Александр Козлов. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Путину расширить компетенцию министерства и создать пост первого замглавы ведомства, который будет следить за развитием новой территории.

В прошлом месяце заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев заявлял премьер-министру о кандидатурах на должность заместителя главы Минвостокразвития по вопросам Арктики.