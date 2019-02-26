Заседание по иранской ядерной сделке пройдет в начале мая в Вене

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что встреча в рамках совместного заседания комиссии Ирана с Россией, Великобританией, Германией, Китаем и Францией по исполнению СВПД по иранской атомной программе случится в начале марта.

По его словам, она произойдет «возможно, дней через 10». Встреча планируется пройти на уровне политических директоров.

Постпред подчеркнул, что для России необходимо получить на встрече от Великобритании, Германии и Франции данные, касающиеся работы нового платежного механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, который призван сохранить экономические отношения с Ираном, обходя санкции США.

«Мы хотели бы посмотреть, насколько его использование (механизма INSTEX) могло бы отвечать нашим интересам и как все это будет организовано. Пока ясности у нас на этот счет нет. Может быть, заседание совместной комиссии внесет больше ясности», — сообщил постпред.

Напомним, проблема по иранскому ядерному досье сильно обострилась после выхода США из СВПД в мае прошлого года. В соглашении все еще участвуют Иран и пять стран-посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция). В июле 2018 года ими было объявлено о сохранении выполнения ядерного договора. МАГАТЭ многократно подчеркивает, что Иран добросовестно исполняет предписания договора и его ядерная сфера находится под самым строгим наблюдением в мире.

После того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерного договора, экономика Ирана в банковской сфере серьезно пострадала. Из-за давления Вашингтона Тегеран отключили от системы SWIFT, что привело к затруднению финансовых взаимоотношений иранского бизнеса с зарубежными партнерами. Отвечая на это, Германия, Франция и Англия создали новый платежный механизм расчетов с Ираном (INSTEX), позволяющий вести торговлю дальше, обходя санкции Вашингтона.