Минэкономразвития подготовило предложения по упрощению визового режима

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин во вторник, 26 февраля, сообщил, что МЭР и министерство иностранных дел увеличили перечень стран, гражданам которых разрешат въезжать в страну по электронным визам. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке действует с 1 августа 2018 года, а с 1 июля 2019 года систему выдачи электронных виз распространят на Калининградскую область.

Иностранцы подают заявление и заполняют анкету на специальном сайте за несколько дней до прилета в российский регион. Анкету проверяют и отправляют уведомление о разрешении на въезд.

«Нам нужно выбирать целевые страны», — напомнил Галкин в ходе Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии.

По его словам, визовый режим упростят для стран, которые соответствуют политическим и экономическим интересам РФ, поэтому работу экономического блока совместили с МИД, чтобы сделать сбалансированный выбор.

«Важно, чтобы приезд туристов из этих стран дал России ощутимый экономический эффект», — считает чиновник.