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18:12   26 Февраля 2019
Россия

Минэкономразвития подготовило предложения по упрощению визового режима

Минэкономразвития подготовило предложения по упрощению визового режима

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин во вторник, 26 февраля, сообщил, что МЭР и министерство иностранных дел увеличили перечень стран, гражданам которых разрешат въезжать в страну по электронным визам. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке действует с 1 августа 2018 года, а с 1 июля 2019 года систему выдачи электронных виз распространят на Калининградскую область.

Иностранцы подают заявление и заполняют анкету на специальном сайте за несколько дней до прилета в российский регион. Анкету проверяют и отправляют уведомление о разрешении на въезд.

«Нам нужно выбирать целевые страны», — напомнил Галкин в ходе Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии.

Минэкономразвития подготовило предложения по упрощению визового режима

По его словам, визовый режим упростят для стран, которые соответствуют политическим и экономическим интересам РФ, поэтому работу экономического блока совместили с МИД, чтобы сделать сбалансированный выбор.

 «Важно, чтобы приезд туристов из этих стран дал России ощутимый экономический эффект», — считает чиновник.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мэр #общество #выза

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