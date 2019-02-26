Бывших сотрудников ФСБ и «Касперского» обвинили в госизмене

Московский окружной военный суд обвинил бывшего полковника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова в государственной измене, пишет 26 февраля РИА Новости.

Правоохранительные органы сообщают, что обвиненные уличены в передаче данных иностранным спецслужбам. Дело бывших полковника и работника проходит под грифом «секретно». Слушания проходили закрыто, однако приговор озвучили публично.

Суд постановил лишить Михайлова звания полковника, назначить штраф в размере 400 тысяч рублей и перевести его в колонию строгого режима на 22 года. Стоянова лишили специального звания майора милиции и свободы на 14 лет, а также назначили штраф 150 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в силу. Его можно обжаловать.

Во время ареста экс-полковник руководил подразделением ЦИБ. Тогда же Стоянов работал в отделе расследований компьютерных инцидентов в компании. До 2006 года он вел деятельность в правохранительных органах.