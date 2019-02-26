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17:53   26 Февраля 2019
Россия

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2019-м году

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2019-м году

Именно об этом пойдет разговор на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019», которая пройдет 18-19 апреля в Москве.

Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков. Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2019-м году

Конференция ежегодно проводится журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы. 28 спикеров. Нетворкинг-сессия. Экспресс-консалтинг. Свежие кейсы и новые методики.

О чем пойдет речь на конференции:

  • Построение эффективной PR-стратегии.
  • Оптимизация PR –бюджета: как получить больше за меньшие деньги.
  • Копирайтинг для пиарщика: как сделать PR-тексты более эффективными
  • Анитикризисный PR: что делать если все пошло не так?
  • PR или маркетинг – кто победит? Какие инструменты маркетинга должен освоить пиарщик сегодня.
  • Место пресс-службы в организации: как донести важность и нужность вашей работы до руководства и коллектива.
  • Зачем нам журналисты, если мы сами можем стать СМИ.
  • Новый вектор PR-работы.
  • Внутрикорпоративный PR: 5 самых эффективных инструментов.
  • PR в В2В – актуальные инструменты и кейсы.
  • PR в некоммерческом секторе.
  • Где брать информационные поводы, если ничего не происходит.
  • Как противостоять потоку негатива в интернете и защитить свою репутацию.
  • Как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ.
  • Креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи.
  • Провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами.
  • Технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций.
  • Специфика PR–работы с различными СМИ.
  • PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией.
  • Актуальные инструменты PR в интернете.
  • Новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Галина Харнахоева, Анастасия Джмухадзе и др. Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

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Автор: Олег Королев
#сми #pr #эпс2019

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