Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2019-м году

Именно об этом пойдет разговор на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019», которая пройдет 18-19 апреля в Москве.

Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков. Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Конференция ежегодно проводится журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы. 28 спикеров. Нетворкинг-сессия. Экспресс-консалтинг. Свежие кейсы и новые методики.

О чем пойдет речь на конференции:

Построение эффективной PR-стратегии.

Оптимизация PR –бюджета: как получить больше за меньшие деньги.

Копирайтинг для пиарщика: как сделать PR-тексты более эффективными

Анитикризисный PR: что делать если все пошло не так?

PR или маркетинг – кто победит? Какие инструменты маркетинга должен освоить пиарщик сегодня.

Место пресс-службы в организации: как донести важность и нужность вашей работы до руководства и коллектива.

Зачем нам журналисты, если мы сами можем стать СМИ.

Новый вектор PR-работы.

Внутрикорпоративный PR: 5 самых эффективных инструментов.

PR в В2В – актуальные инструменты и кейсы.

PR в некоммерческом секторе.

Где брать информационные поводы, если ничего не происходит.

Как противостоять потоку негатива в интернете и защитить свою репутацию.

Как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ.

Креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи.

Провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами.

Технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций.

Специфика PR–работы с различными СМИ.

PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией.

Актуальные инструменты PR в интернете.

Новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Галина Харнахоева, Анастасия Джмухадзе и др. Подробная программа конференции и регистрация на сайте.