Вице-премьер Борисов предложил льготы Амурскому судостроительному заводу

Российский вице-премьер по вопросам ОПК Юрий Борисов порекомендовал создать преференции в целях облегчения финансового положения Амурского судостроительного завода. Об этом сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Борисов и губернатор края в лице Сергея Фургала 26 февраля приехали в Комсомольск-на-Амуре. Повод для визита — серьезные финансовые проблемы на Амурском судостроительном заводе. Согласно подсчетам руководства предприятия для докапитализации завода в целях финансового оздоровления необходимо 10-14 миллиардов рублей.

В сообщении на сайте правительства края говорится, что для завода необходимо разработать план по развитию в Минфине РФ. Также стоит создать пакет преференций для предприятия, которые уменьшат его траты. Известно, что на сегодняшний день подобными льготами пользуется комплекс по судостроению «Звезда» (Приморский край).

Напомним, Амурский строительный завод располагается на территории Комсомольска-на-Амуре и признан одним из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока. Завод начал свою деятельность с 1936 года. Он строит разные суда, в том числе и подводные лодки. На сегодняшний день предприятие нуждается в финансовой помощи. В прошлом месяце завод сообщил о сокращении работников.