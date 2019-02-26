Навальный не будет удалять видео, из-за которого разыскивают его соратника

Бывший директор ФБК Роман Рубанов объявлен в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в разговоре с «Би-би-си» связала интерес правоохранителей с фильмом про Дмитрия Медведева на youtube, фрагменты которого Рубанов в соответствии с постановлением Люблинского суда Москвы так и не удалил. Где сейчас находится ее бывший коллега Ярмыш не ответила.

«Роман не работает у нас уже несколько месяцев», - пояснила она.

Исполнить решение суда, как написал в своем блоге Навальный, Рубанову не под силу. Аккаунт, с которого залит фильм, принадлежит самому Навальному. А удалять он ничего не собирается.

«Я что хочу хочу загружаю, что хочу удаляю», - написал он.

В итоге скрываться от правоохранителей приходится именно Рубанову, а не Навальному. Член Общественной палаты РФ, юрист, автор расследований о деятельности ФБК Илья Ремесло не удивлен такой подставе со стороны блогера.

«Кидает Навальный своего ближайшего соратника. Вот так интересно у них все устроено. То, что Навальный не отвечает, это несправедливо, я считаю. У них всегда так все устроено: он берет себе бонусы от расследований, в том числе финансовые, а ответственность несут соратники. Всегда так было и с массовыми акциями. Если кто-то хочет на него работать, его право. Но при этом человек должен понимать, что его может ждать в ближайшем будущем», — сказал Ремесло «Политике Сегодня».

За примером «ответственности» Навального далеко ходить не надо. 5 февраля суд в Петербурге оштрафовал главу местного штаба блогера Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина за порчу газонов, цветов и кустарников во время проведенной в мае 2018 года массовой акции на Марсовом поле. Сумма штрафа составила 7,3 миллионов рублей. Навальный перед заседанием обещал разделить ответственность в письме в суд. Но потом назвал письмо фейковым. И не стал помогать сторонникам.

Компенсацию в 6,8 миллионов рублей за подпорченное активистами Марсово поле администрации Петербурга в итоге выплатила компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина, объяснив такое решение неравнодушным отношением к родному городу.