Муниципальный депутат из команды Гудкова заработал в Измайлово 150 миллионов

Уроженец Тольяти Фридрих Барац, который в 2017 году, будучи кандидатом от партии «Яблоко», выиграл муниципальные выборы в столичном округе Измайлово, оказался весьма активным и предприимчивым депутатом, правда не удосужился изменить жизнь местных жителей к лучшему., зато смог заработать более 150 миллионов рублей за два месяца.

Федеральное агентство новостей опубликовало во вторник Очередное расследование по деятельности так называемых независимых депутатов из команды Дмитрия Гудкова.

Как сообщает издание, Барац прибыл на жительство в Москву десять лет назад. К этому моменту он уже считался бизнесменом, на него было зарегистрировано около десяти фирм, по большей части в Саратове, где будущий мундеп учился в политехническом институте.

В Москве Фридрих Барац основал маленькую компанию ООО «Новые сетевые решения», уставной капитал которой был равен десяти тысячам рублей, а в штат входили всего два сотрудника. Разрешенным видом деятельности конторы было строительство жилых и нежилых зданий. Став в 2017 году депутатом, Барац, передал свои активы своему зятю Дмитрию Шевелеву и с головой окунулся в дела округа Измайлово.

Агентство приводит выдержки из предвыборной речи депутата, опубликованной на сайте Общественного совета округа Измайлово, в которой Барац рассказывает, зачем он выдвинулся в муниципальные депутаты.

«Я хочу здесь жить и очень не хочу, чтобы мой район превратился в площадку для безумных экспериментов наших градоначальников».

При этом Барац живописно расписывает в своей речи, что он, хоть и не родился в Измайлово, но живет здесь уже десять лет и видит, как беспорядочные действия властей делают жизнь в округе все более невыносимой. Он долго терпел, так как он не политик и не собирался им становиться, но в конце концов понял, что решать мелкие проблемы по мере их появления – это неэффективный путь, нужны более принципиальные перемены.

«Многие меня спрашивают, зачем мне понадобилось выдвигаться в муниципальные депутаты. Ответ очень прост: я хочу сохранить наш район. Я хочу, чтобы мне было где гулять с моим псом, а моим соседям — с детьми. Хочу, чтобы наши соседи-пенсионеры могли добраться до магазина и до поликлиники, не провалившись в очередную яму», - заключил Барац свою речь, напихав в нее все типичные лозунги в стиле Гудкова.

Однако избиратели так и не дождались от депутата реальной помощи. Единственное, что было сделано, это организованная в январе 2018 года серия лекций в Совете депутатов на тему правильного проведения капитального ремонта в жилых домах. Докладчиком выступал, конечно же Фридрих Барац. Он раздал собравшимся памятки, посулил им золотые горы и рассказал о том, как контролировать проведение капремонта через мессенджеры, и о создании в будущем пакета документов, облегчающего контроль за работами. Больше ничего.

После этого – весной 2018 года – московский Фонд капремонта многоквартирных домов объявил электронный аукцион по четырем адресам в округе Измайлово. Речь шла о разработке проектной документации по капремонту общего имущество указанных домов и проведении там самого ремонта. Участие в аукционе приняла лишь одна строительная фирма – ООО «Новые сетевые решения», которой в итоге и достались все четыре договора на выполнение работ без снижения цены, так как аукцион из-за отсутствия других претендентов был признан несостоявшимся. ФАН приводит все протоколы по четырем адресам:

«Измайловский бульвар, 37, на сумму 54430040,93 рубля; Измайловская площадь, 8, на сумму 34495362,69 руб.; Первомайская улица, 35/18, на сумму 32918714,52 руб.; Первомайская улица, 44/20, на сумму 33637640,59 руб».

При этом журналисты подчеркивают, что бывшая фирма Бараца получила контракт в общей сложности на 155 481 758,73 рубля – это компания с уставным капиталам в десять тысяч рублей, штат которой состоит из двух человек.

Комиссию Совета депутатов МО Измайлово, которая должна была не допустить к участию в конкурсе не подходящее по требованиям предприятие, как выяснилось, возглавляет еще один член команды Дмитрия Гудкова – 28-летняя Анастасия Муралова, да и в сам Совет депутатов на тех же выборах 2017 года прошли четыре «независимых депутата» – все из команды Гудкова.