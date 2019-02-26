Первый серийный самолет МС-21 оборудуют отечественным двигателем

Российский среднемагистральный самолет МС-21, первый из серии, оборудуют отечественным двигателем ПД-14, заявил 26 февраля вице-премьер Юрий Борисов после визита в Иркутский авиационный завод.

Самолет станет 12-м из собранных. Он отметил, что Россия готова перейти только на отечественные двигатели при определенных обстоятельствах. Однако это не значит, что страна отказывается от сотрудничества с компанией Pratt&Whitney. Москва не будет предпринимать шагов, которые могли бы ухудшить отношения с организацией.

«Это на их стороне решение вопроса», — указал Борисов.

Возможные сложности с поставкой двигателей от Pratt&Whitney не должны помешать проекту, указал вице-премьер.

В середине января руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял о переносе выпуска серийных самолетов МС-21 на год из-за остановки поставок материалов для крыльев со стороны американцев. Сейчас ожидается, что первые воздушные судна будут собраны к концу 2020 года.

ПД-14 — это базовый турбовентиляторный двигатель. Его создали предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации.