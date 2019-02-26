Трамп прибыл во вьетнамский Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник во Вьетнам, где завтра у него намечена встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Как сообщает корреспондент ТАСС, спецборт главы Белого дома Air Force one благополучно сел в международном аэропорту.
О том, в каком отеле Ханоя остановится президент США, информации на данный момент не поступало. Однако, как сообщает ТАСС, ссылаясь на информированные источники, Трамп из аэропорта отправится в гостиницу JW Marriott.