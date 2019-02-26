Вторжение США в Венесуэлу: позиция Бразилии может стать решающей

Вице-президент США Майк Пенс на встрече лидеров стран группы Лимы в Боготе намекнул, что руководство его страны рассматривает любые способы насаждения в Венесуэле «демократии», в том числе и военные.

И очень похоже, что именно об этом варианте развития событий лидеры стран говорили в первую очередь за закрытыми от прессы дверями.

Антивенесуэльская коалиция

Вашингтон очевидно пытается сколотить военную коалицию, чтобы ее руками свергнуть ненавистный ему «чавистский режим» Венесуэлы. В пользу этого говорит сам формат, прошедшей в Боготе встречи, на которой присутствовали в том числе и президент Колумбии Иван Дуке и вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао.

Причем именно слова бразильского политика, что его страна не только против вмешательства в дела Венесуэлы, но и против размещения на своей территории подразделений американской армии по большому счету и вскрывают план Пентагона.

Кстати, он по своему общему замыслу очень схож с американскими планами военной интервенции в Ирак в 2003 году, и я предлагаю остановиться на этом более подробно.

Вторая иракская война сильно отличалась от операции «Буря в пустыни», которую проводила международная коалиция под руководством США в 1991 году. Главные надежды в той операции американское командование возлагало на открытие второго внутреннего фронта в иракском Курдистане и на «рассудительность» иракских генералов, которые в условиях полного доминирования противника в воздухе и фактически действуя в окружении, должны были быстро и без больших боев сдаться на милость победителя.

И в итоге все так и получилось. Иракская армия быстро отступила к Евфрату и после недельной «странной войны» начала дивизия за дивизией переходить на сторону «демократии», что избавило американцев от затяжных боев в городских условиях и как следствие от больших потерь в той первой части войны.

Кстати, война в Ливии проходила по примерно такому же сценарию, за исключением решимости некоторых элитных частей воевать до конца, что затянуло войну более чем на полгода. США пришлось создавать «оппозиционную» армию, которая в итоге (совместно с силами американского и европейского спецназа) и довершила разгром ливийских правительственных войск.

И очень похоже, что в случае начала военного сценария, третий вариант подобной американской стратегии будет разыгрываться в Венесуэле.

Каким может быть план войны США

На границах Венесуэлы со стороны Колумбии и Бразилии уже давно созданы военные подразделения оппозиции. Их точная численность неизвестна, но очень похоже, что созданы они по принципу изолированных партизанских групп, которые могут в случае военного вторжения США быть ушами, глазами и лучшими диверсантами американской армии, либо в случае явного колебания в рядах венесуэльских военных, стать той «соломинкой», которая переломит хребет антиамериканскому режиму Мадуро.

Чтобы развернуться в полноценную армию по ливийскому сценарию всем этим «отрядам» нужна родная территория и прикрытие со стороны внешних сил (как это было в Ливии в 2011 году). Удобнее всего такие районы создать в джунглях южной Венесуэлы (то есть со стороны Бразилии) и в районе озера Маракайбо, где позиции «оппозиции» традиционно сильны и были непоколебимы даже в лучшие годы президентства Уго Чавеса. Вот «электоральная карта» Венесуэлы в 2010 году:

Обратите внимание на синюю окантовку озера Маракайбо. И она за последние годы никуда не делась и даже усилилась.

А если наложить эту карту на физическую карту страны, то мы увидим, что как раз район Маракайбо отделен от остальной страны высоким горным хребтом, который очень легко можно держать с учетом американского воздушного прикрытия на протяжении всего времени, пока будут формироваться боевые подразделения оппозиции и … вестись переговоры с венесуэльскими генералами об их переходе на сторону «демократии».

Чтобы понять дальнейшее, надо рассмотреть «мирную» дислокацию венесуэльской армии.

Это карта на 2009 год. Она на сегодня не совсем точна, но в целом позволяет уяснить главные моменты.

Самая сильная и боеспособная 4-я бронетанковая дивизия, прикрывающая вместе с несколькими батальонами морской пехоты столицу от вторжения с моря. В ее составе находятся не только самые боеспособные части венесуэльской армии (в т.ч. и родная для Уго Чавеса 42 бр. ВДВ, спасшая его в 2002 году от американских морпехов), но и лучшая на континенте боевая техника. Высадка здесь американских войск возможна, но сопряжена с большими потерями, так как после десантирования армии США придется пробиваться к Каракасу несколько десятков километров, через перевал и поросшую лесом гористую местность. А это будет обозначать для нее очень большие потери.

Гораздо проще бить в районе полосы обороны относительно слабой 3-ей пехотной дивизии (имеющей в своей составе только две полноценные боевые бригады (мех. и рейнджеров), прикрывающей главные западные нефтяные терминалы.

Но, как мы видели выше, больше всего плюсов американцы получат если смогут разбить 1-ю пехотную дивизию в районе озера Маракайбо. По штату она довольно сильная. Но именно она сейчас проводит переформирование двух основных бригад (из пехотных в танковую и механизированную). А еще ее части даже в мирное время фактически «разрезаны» проливом между озером и морем и не смогут оказать нужной поддержки друг другу в случае необходимости. В общем, это самое опасное направление, куда США в случае начала военной операции просто обязаны ударить в первую очередь.

Левый фланг 1-ой дивизии прикрывает 2-я пехотная дивизия, основным направлением обороны которой является граница с Колумбией. Разбить ее без помощи армии США колумбийская армия не сможет, но если рухнет фронт на севере, то она будет просто вынуждена оттянуться на запад для прикрытия столицы с этого направления.

9-я пехотная дивизия (фактически бригада), это стратегический резерв венесуэльской армии. Она расположена в центре страны и может быть быстро переброшена для усиления (по существующим дорогам) любой венесуэльской дивизии.

И напоследок о 5-ой легкой дивизии, а также почему позиция Бразилии, заявившей устами вице-президента, что его страна не станет военным американским плацдармом, так важна.

Джунгли Венесуэлы разрезают только несколько относительно судоходных рек на юго-востоке страны и одна шоссейная дорога, ведущая из Бразилии … прямо в район добычи нефтеносных сланцев бассейна Ориноко. Взять этот район под контроль «оппозиции», используя мощь американских вооруженных сил и бразильскую территорию будет не особо трудно. Но только, если Бразилия будет не против. Иначе… три бригады 5-ой дивизии будут переброшены на север, что сильно усложнит действия американских военных. А возможно и заставит их воздержаться от самой идеи вторжения. И я очень надеюсь, что все именно так и будет.

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